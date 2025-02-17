Кто сказал, что нефть не приносит доход? Тюменские зарплаты бьют рекорды

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Тюменской области в 2024 году зарплаты нефтяников значительно увеличились.

Фото: U.S. Navy by Jason T. Poplin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сварщик за работой

Об этом сообщает портал РБК Тюмень. Работники нефтяной отрасли стали получать на 20-50 тысяч рублей больше. Это повышение коснулось как рабочих специальностей, таких как электросварщики и бурильщики, так и руководителей.

Заработная плата инженеров выросла на 20 тысяч рублей, теперь они получают до 250 тысяч рублей в месяц. У бурильщиков зарплата увеличилась на 20-30 тысяч рублей и достигла 270 тысяч рублей. В некоторых компаниях зарплата электросварщиков выросла с 286 до 430 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что за последние 25 лет Россия оказала помощь 22 странам в реструктуризации долговых обязательств на общую сумму почти 30 миллиардов долларов. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на конференции для государств с формирующимися рынками в Саудовской Аравии.





Уточнения

Инжене́р (фр. ingénieur ← от лат. ingenium — способности, изобретательность) — специалист, осуществляющий инженерную деятельность.





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