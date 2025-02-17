Потенциал Сибири растёт: сельское хозяйство и промышленность на рынке Китая

Геннадий Гусельников, председатель исполнительного комитета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", заявил, что продукция энергетики и машиностроения компаний из Сибирского федерального округа (СФО) может стать более востребованной на рынке Китая из-за торговой войны между США и КНР.
С 1 февраля США ввели 10% тарифы на импорт из Китая, на что Китай ответил дополнительными тарифами: 15% на импорт угля и сжиженного природного газа из США и 10% на нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большими двигателями и пикапы, пишет ТАСС.
Гусельников отметил, что в Китае много зарубежных производств, которые зависят от иностранных поставок, и считает, что энергетическая и машиностроительная продукция из Сибири может быть востребована. Он также указал на потенциал увеличения поставок сельскохозяйственной продукции в Китай, но добавил, что потолок роста по всем отраслям ограничен 10%, так как текущие мощности Сибири не могут полностью удовлетворить потребности экономики многонаселенного Китая.
Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
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