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Потенциал Сибири растёт: сельское хозяйство и промышленность на рынке Китая

1:11
Экономика

Геннадий Гусельников, председатель исполнительного комитета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", заявил, что продукция энергетики и машиностроения компаний из Сибирского федерального округа (СФО) может стать более востребованной на рынке Китая из-за торговой войны между США и КНР.

Производство стали на ММК
Фото: commons.wikimedia.org by OOO «УГМК-ОЦМ», https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Производство стали на ММК

С 1 февраля США ввели 10% тарифы на импорт из Китая, на что Китай ответил дополнительными тарифами: 15% на импорт угля и сжиженного природного газа из США и 10% на нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большими двигателями и пикапы, пишет ТАСС.

Гусельников отметил, что в Китае много зарубежных производств, которые зависят от иностранных поставок, и считает, что энергетическая и машиностроительная продукция из Сибири может быть востребована. Он также указал на потенциал увеличения поставок сельскохозяйственной продукции в Китай, но добавил, что потолок роста по всем отраслям ограничен 10%, так как текущие мощности Сибири не могут полностью удовлетворить потребности экономики многонаселенного Китая.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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