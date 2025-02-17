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Российские интернет-магазины оказались на коне: 97% рынка за онлайн-покупками

1:31
Экономика

В 2024 году рынок интернет-торговли в России вырос на 41%, почти достигнув 9 трлн рублей.

маркетплейс
Фото: freepik.com by creativeart is licensed under Free More info
маркетплейс

Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), сообщил об этом "Ведомостям". По данным АКИТ, 97% всего объема рынка составляют онлайн-покупки в российских интернет-магазинах и на маркетплейсах, в то время как на трансграничную торговлю приходится лишь 3% (270 млрд рублей).

Федор Вирин, партнер аналитической компании Data Insight, подтвердил рост около 40% и оценил рынок в 10 трлн рублей, не учитывая кроссбордер. Однако гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров считает, что данные АКИТ занижены и говорит о рынке в 11,4 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье суд наложил штраф на индивидуального предпринимателя за производство и продажу десертов с изображениями персонажей советских мультфильмов. Бизнесмен реализовывал кондитерские изделия с изображениями таких героев, как Винни Пух и кот Матроскин, рекламируя их в группе на соцсети "ВКонтакте". Суд обязал его выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации за нарушение авторских прав и дополнительно покрыть судебные расходы в размере 4 тысяч рублей.


Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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