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Аферисты на свободе: выросло число случаев мошенничества с депозитами

Экономика

Служба финансового уполномоченного зафиксировала резкий рост жалоб граждан на мошеннические действия, приводящие к списанию денежных средств.

Телефонные мошенники
Фото: https://t.me/mediamvd
Телефонные мошенники

Светлана Максимова, финансовый уполномоченный, сообщила в интервью "Ведомостям", что с 2023 по 2024 год число таких обращений увеличилось в 1,6 раза — с 1500 до почти 2500.

В основном жалобы касаются хищений денег с текущих счетов и депозитов, а также случаев оформления кредитов с последующим выводом средств. Также в начале 2025 года увеличилось количество обращений на тему досрочного расторжения договоров вкладов мошенниками, что приводит к краже основной суммы депозита и потере доходов от вложенных средств.

Кроме того, в 2024 году наблюдался рост жалоб на действия банков, более 2000 из которых были связаны с проблемами по депозитам. Из них 554 обращения касались недовольства по поводу начисления процентов, что произошло на фоне повышения ключевой ставки Центраобанка.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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