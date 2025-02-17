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Деньги за лечение можно вернуть: как оформить налоговый вычет за лекарства и операции

3:06
Экономика

Россияне могут вернуть часть денег за медицинские услуги с помощью налогового вычета. В 2025 году он составляет 13% от уплаченной суммы, а в случае дорогостоящего лечения государство компенсирует все затраты. Об этом сообщает РБК.

Девушка на приёме у стоматолога
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на приёме у стоматолога

Налоговый вычет на лечение делится на две категории:

  • Обычное лечение - лимит расходов составляет 150 тысяч рублей в год. В эту категорию входят стандартные медицинские услуги, включая посещение врачей, стоматологию, анализы и лекарства.
  • Дорогостоящее лечение - сумма к возврату не ограничена, но процедура распространяется только на определённые виды медицинских услуг, включённые в официальный перечень, утверждённый правительством РФ. В эту категорию могут входить сложные хирургические операции, лечение онкологических заболеваний, имплантация зубов и протезирование.

Где можно оформить налоговый вычет?

Получить налоговый вычет можно тремя способами:

Через налоговую инспекцию (ФНС)

Подача декларации 3-НДФЛ через личный кабинет на сайте nalog. gov.ru, лично в отделении ФНС, через МФЦ или по почте. Документы рассматриваются в течение 30 дней, затем деньги перечисляются на банковский счёт.

Через работодателя

Нужно подать заявление в ФНС о праве на налоговый вычет.
После его одобрения предоставить уведомление бухгалтерии работодателя.
Вычет будет применяться в виде освобождения от уплаты НДФЛ в течение года.

В упрощённом порядке (с 2024 года)

Заявление можно подать через личный кабинет налогоплательщика. Проверка ФНС занимает около 10 дней, после чего деньги перечисляются напрямую на карту.

Какие документы понадобятся?

  • Справка об оплате медицинских услуг с кодом 1 или 2.
  • Копии договоров с медицинским учреждением.
  • Копии чеков, квитанций и банковских выписок, подтверждающих оплату.
  • Заявление о возврате налога и реквизиты банковского счёта.
  • Если вы получаете вычет за лечение ребёнка, понадобятся документы, подтверждающие родство.
  • Документы можно подать в любое время, но не позднее трёх лет с момента оплаты лечения.

Когда могут отказать в налоговом вычете?

Возможные причины отказа:

  • Ошибка в коде медицинской услуги (например, если обычное лечение заявлено как дорогостоящее).
  • Не хватает подтверждающих документов.
  • Заявитель не является налоговым резидентом РФ (проживал в России менее 183 дней в году).
  • Прошло более трёх лет с момента расходов.

Правильное оформление документов позволяет без проблем получить компенсацию за медицинские услуги и снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет.

Уточнения

Нало́говый вы́чет - это сумма, на которую уменьшается налоговая база, либо возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица в установленных законом случаях. Налоговые вычеты определяются законодательно и рассчитываются согласно условиям применения. К примеру, по налогу на доходы физических лиц, на данный момент в Российской Федерации существуют 5 видов налоговых вычетов: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные и инвестиционные.

 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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