Деньги за лечение можно вернуть: как оформить налоговый вычет за лекарства и операции

3:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россияне могут вернуть часть денег за медицинские услуги с помощью налогового вычета. В 2025 году он составляет 13% от уплаченной суммы, а в случае дорогостоящего лечения государство компенсирует все затраты. Об этом сообщает РБК.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка на приёме у стоматолога

Налоговый вычет на лечение делится на две категории:

Обычное лечение - лимит расходов составляет 150 тысяч рублей в год. В эту категорию входят стандартные медицинские услуги, включая посещение врачей, стоматологию, анализы и лекарства.

- лимит расходов составляет 150 тысяч рублей в год. В эту категорию входят стандартные медицинские услуги, включая посещение врачей, стоматологию, анализы и лекарства. Дорогостоящее лечение - сумма к возврату не ограничена, но процедура распространяется только на определённые виды медицинских услуг, включённые в официальный перечень, утверждённый правительством РФ. В эту категорию могут входить сложные хирургические операции, лечение онкологических заболеваний, имплантация зубов и протезирование.

Где можно оформить налоговый вычет?

Получить налоговый вычет можно тремя способами:

Через налоговую инспекцию (ФНС)

Подача декларации 3-НДФЛ через личный кабинет на сайте nalog. gov.ru, лично в отделении ФНС, через МФЦ или по почте. Документы рассматриваются в течение 30 дней, затем деньги перечисляются на банковский счёт.

Через работодателя

Нужно подать заявление в ФНС о праве на налоговый вычет.

После его одобрения предоставить уведомление бухгалтерии работодателя.

Вычет будет применяться в виде освобождения от уплаты НДФЛ в течение года.

В упрощённом порядке (с 2024 года)

Заявление можно подать через личный кабинет налогоплательщика. Проверка ФНС занимает около 10 дней, после чего деньги перечисляются напрямую на карту.

Какие документы понадобятся?

Справка об оплате медицинских услуг с кодом 1 или 2.

Копии договоров с медицинским учреждением.

Копии чеков, квитанций и банковских выписок, подтверждающих оплату.

Заявление о возврате налога и реквизиты банковского счёта.

Если вы получаете вычет за лечение ребёнка, понадобятся документы, подтверждающие родство.

Документы можно подать в любое время, но не позднее трёх лет с момента оплаты лечения.

Когда могут отказать в налоговом вычете?

Возможные причины отказа:

Ошибка в коде медицинской услуги (например, если обычное лечение заявлено как дорогостоящее).

Не хватает подтверждающих документов.

Заявитель не является налоговым резидентом РФ (проживал в России менее 183 дней в году).

Прошло более трёх лет с момента расходов.

Правильное оформление документов позволяет без проблем получить компенсацию за медицинские услуги и снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет.

Уточнения

Нало́говый вы́чет - это сумма, на которую уменьшается налоговая база, либо возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица в установленных законом случаях. Налоговые вычеты определяются законодательно и рассчитываются согласно условиям применения. К примеру, по налогу на доходы физических лиц, на данный момент в Российской Федерации существуют 5 видов налоговых вычетов: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные и инвестиционные.



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