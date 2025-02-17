Деньги за лечение можно вернуть: как оформить налоговый вычет за лекарства и операции

Россияне могут вернуть часть денег за медицинские услуги с помощью налогового вычета. В 2025 году он составляет 13% от уплаченной суммы, а в случае дорогостоящего лечения государство компенсирует все затраты. Об этом сообщает РБК.
Налоговый вычет на лечение делится на две категории:
Получить налоговый вычет можно тремя способами:
Через налоговую инспекцию (ФНС)
Подача декларации 3-НДФЛ через личный кабинет на сайте nalog. gov.ru, лично в отделении ФНС, через МФЦ или по почте. Документы рассматриваются в течение 30 дней, затем деньги перечисляются на банковский счёт.
Через работодателя
Нужно подать заявление в ФНС о праве на налоговый вычет.
После его одобрения предоставить уведомление бухгалтерии работодателя.
Вычет будет применяться в виде освобождения от уплаты НДФЛ в течение года.
В упрощённом порядке (с 2024 года)
Заявление можно подать через личный кабинет налогоплательщика. Проверка ФНС занимает около 10 дней, после чего деньги перечисляются напрямую на карту.
Возможные причины отказа:
Правильное оформление документов позволяет без проблем получить компенсацию за медицинские услуги и снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет.
Нало́говый вы́чет - это сумма, на которую уменьшается налоговая база, либо возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица в установленных законом случаях. Налоговые вычеты определяются законодательно и рассчитываются согласно условиям применения. К примеру, по налогу на доходы физических лиц, на данный момент в Российской Федерации существуют 5 видов налоговых вычетов: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные и инвестиционные.
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