Зеленая экономика: России предсказали лидерство в возобновляемой энергетике

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия может использовать доходы от экспорта нефти и газа для финансирования перехода к зелёной экономике, поскольку страна обладает большим потенциалом в области возобновляемых источников энергии.

Фото: commons.wikimedia.org by Spielvogel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ветряная электростанция в Вюрстер-Нордсекюсте в Германии

Такой прогноз дал лауреат Нобелевской премии мира, бывший советник генерального секретаря ООН по вопросам климата Рае Квон Чунг, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, экспорт углеводородов не является препятствием для экологической модернизации, поскольку топливо потребляется за границей. Россия, в свою очередь, может направить часть доходов от продажи нефти и газа на развитие гидроэнергетики, солнечной и ветряной энергетики.

Чунг подчеркнул, что страна имеет все условия для успешного развития ВИЭ и может существенно сократить углеродный след без ущерба для экономики. Переход на возобновляемые источники энергии не только повысит экологическую устойчивость, но и обеспечит энергетическую независимость России в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Возобновля́емая или регенерати́вная, "зелёная", эне́ргия - энергия из энергетических ресурсов, которые являются возобновляемыми или неисчерпаемыми по человеческим масштабам. Возобновляемую энергию получают из природных ресурсов, таких как: солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы и геотермальная теплота, которые являются возобновляемыми (пополняются естественным путём), а также из биотоплива: древесины, растительного масла, этанола.





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