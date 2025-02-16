После ухода западных брендов из России в 2022 году российские производители одежды смогли адаптироваться и занять освободившиеся ниши. Теперь возвращение зарубежных компаний может оказаться не таким простым, считает депутат Госдумы Игорь Антропенко. Об этом пишет Газета. Ru.
По словам парламентария, производство одежды не требует сложных технологий и крупных инвестиций, поэтому российские компании быстро освоили новые рынки и предложили конкурентоспособную продукцию.
Тем не менее, по данным Telegram-канала Mash, испанская группа Inditex рассматривает возможность возвращения в Россию с такими брендами, как Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius.
Однако, как отметил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин, конкретных решений пока нет, хотя переговоры ведутся. Кремль также заявил, что пока не получал официальных сигналов от западных компаний о планах по возвращению в Россию.
В то же время эксперты отмечают, что иностранным компаниям сложно отказаться от российского рынка, так как многие из них испытывают трудности после ухода.
После начала спецоперации на Украине в 2022 году десятки западных компаний приостановили свою деятельность в России, но теперь всё чаще звучат разговоры о возможном возвращении бизнеса в страну.
Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] - клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов; ментальная оболочка продукта или услуги — бренд является абстрактным названием.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Глубоководный телескоп, установленный в море у берегов Сицилии, зарегистрировал необычное нейтрино — "частицу духов Вселенной", природа которой остается нераскрытой.