Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как отучить щенка кусаться: лайфхаки без наказаний
Вакуум может не только убрать живот, но и добавить проблем — будьте осторожны
Ваша кожа подаёт сигналы бедствия: разберём, что они значат
Самый красивый риф Земли почти стал кладбищем: потепление лишает его красок
В маленьком болгарском городе рады туристам: как Мелник отмечает праздник виноделия
Роза Сябитова рассказала о новой моде на возрастных женщин
Торт без хлопот: быстрый рецепт десерта с заварным кремом для неожиданных гостей
Грация, как у балерины: 7 простых упражнений для стройности
Зеленая экономика: России предсказали лидерство в возобновляемой энергетике

Прощались, но не навсегда? В Госдуме оценили шансы на возвращение западных брендов в Россию

1:31
Экономика

После ухода западных брендов из России в 2022 году российские производители одежды смогли адаптироваться и занять освободившиеся ниши. Теперь возвращение зарубежных компаний может оказаться не таким простым, считает депутат Госдумы Игорь Антропенко. Об этом пишет Газета. Ru.

Девушка в магазине одежды
Фото: https://www.freepik.com
Девушка в магазине одежды

По словам парламентария, производство одежды не требует сложных технологий и крупных инвестиций, поэтому российские компании быстро освоили новые рынки и предложили конкурентоспособную продукцию.

Тем не менее, по данным Telegram-канала Mash, испанская группа Inditex рассматривает возможность возвращения в Россию с такими брендами, как Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius.

Однако, как отметил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин, конкретных решений пока нет, хотя переговоры ведутся. Кремль также заявил, что пока не получал официальных сигналов от западных компаний о планах по возвращению в Россию.

В то же время эксперты отмечают, что иностранным компаниям сложно отказаться от российского рынка, так как многие из них испытывают трудности после ухода.
После начала спецоперации на Украине в 2022 году десятки западных компаний приостановили свою деятельность в России, но теперь всё чаще звучат разговоры о возможном возвращении бизнеса в страну.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] - клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов; ментальная оболочка продукта или услуги — бренд является абстрактным названием.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Красота и стиль
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара Аудио 
Все, что мы знали о ДНК и РНК перевернулось — новые исследования
Наука и техника
Все, что мы знали о ДНК и РНК перевернулось — новые исследования Аудио 
Популярное
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море

Глубоководный телескоп, установленный в море у берегов Сицилии, зарегистрировал необычное нейтрино — "частицу духов Вселенной", природа которой остается нераскрытой.

Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
USAID*: что это такое, и почему в странах начали запрещать эту организацию Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Сжигаем 250 калорий за 20 минут: простая схема для тех, кто хочет ускорить похудение
Коридор риска: где может ударить астероид 2024 YR4
Коридор риска: где может ударить астероид 2024 YR4
Последние материалы
Как отучить щенка кусаться: лайфхаки без наказаний
Вакуум может не только убрать живот, но и добавить проблем — будьте осторожны
Ваша кожа подаёт сигналы бедствия: разберём, что они значат
Самый красивый риф Земли почти стал кладбищем: потепление лишает его красок
В маленьком болгарском городе рады туристам: как Мелник отмечает праздник виноделия
Роза Сябитова рассказала о новой моде на возрастных женщин
Торт без хлопот: быстрый рецепт десерта с заварным кремом для неожиданных гостей
Грация, как у балерины: 7 простых упражнений для стройности
Зеленая экономика: России предсказали лидерство в возобновляемой энергетике
Правила обрезки: когда, какие и как удалять листья у томатов?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.