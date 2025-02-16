Прощались, но не навсегда? В Госдуме оценили шансы на возвращение западных брендов в Россию

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

После ухода западных брендов из России в 2022 году российские производители одежды смогли адаптироваться и занять освободившиеся ниши. Теперь возвращение зарубежных компаний может оказаться не таким простым, считает депутат Госдумы Игорь Антропенко. Об этом пишет Газета. Ru.

Фото: https://www.freepik.com Девушка в магазине одежды

По словам парламентария, производство одежды не требует сложных технологий и крупных инвестиций, поэтому российские компании быстро освоили новые рынки и предложили конкурентоспособную продукцию.

Тем не менее, по данным Telegram-канала Mash, испанская группа Inditex рассматривает возможность возвращения в Россию с такими брендами, как Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius.

Однако, как отметил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин, конкретных решений пока нет, хотя переговоры ведутся. Кремль также заявил, что пока не получал официальных сигналов от западных компаний о планах по возвращению в Россию.

В то же время эксперты отмечают, что иностранным компаниям сложно отказаться от российского рынка, так как многие из них испытывают трудности после ухода.

После начала спецоперации на Украине в 2022 году десятки западных компаний приостановили свою деятельность в России, но теперь всё чаще звучат разговоры о возможном возвращении бизнеса в страну.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] - клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов; ментальная оболочка продукта или услуги — бренд является абстрактным названием.



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