Мошенники оформили на вас кредит? Эксперты объяснили алгоритм действий

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

На ваше имя оформлен кредит, но вы его не брали? РБК рассказал, какие шаги предпринять, чтобы доказать мошенничество и защитить себя от незаконных долгов.

Фото: pixabay.com by Free-Photos from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мошенники работают за ноутбуком

Срочно подать заявление в полицию

В первую очередь следует обратиться в МВД и подать заявление о мошенничестве. Лучше сделать это лично в отделении полиции, так как онлайн-обращения могут рассматриваться до 30 дней.

Уведомить банк о мошенничестве

Параллельно необходимо связаться с банком, в котором оформлен кредит, и направить официальное заявление с требованием провести внутреннее расследование. Также важно запросить приостановку договора до выяснения обстоятельств.

Обратиться в Центробанк

Если банк отказывается признавать факт мошенничества, следует подать жалобу в Центральный банк России через его онлайн-приёмную. Если кредит был оформлен в микрофинансовой организации, жалобу нужно направить в саморегулируемую организацию, в которую входит эта компания.

Проверить свою кредитную историю

Чтобы убедиться, что на вас не оформили другие займы, рекомендуется запросить отчёт в бюро кредитных историй. Это можно сделать бесплатно два раза в год через официальный портал Госуслуг или напрямую в кредитных бюро.

Повышенная защита данных

Чтобы предотвратить повторное использование ваших данных, следует установить запрет на выдачу кредитов без личного присутствия в банке. Также стоит регулярно менять пароли и не передавать паспортные данные третьим лицам.

Вывод

Если мошенники оформили на вас кредит, важно немедленно принять меры: обратиться в полицию, уведомить банк и проверить свою кредитную историю. Чем быстрее вы примете меры, тем выше вероятность аннулировать мошеннический кредит и защитить свои финансы.

Уточнения

Кредитная история - история исполнения физическим лицом обязательств по кредитам и займам, собираемая из различных источников: банков, кредитных организаций, правительственных органов. На базе кредитной истории может вычисляться кредитный скоринг для упрощения оценки кредитоспособности лиц, например при выдаче лицу новых кредитов.



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