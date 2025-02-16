Почему растущая задолженность по кредитным картам становится нормой

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Совокупная задолженность американцев по кредитным картам достигла рекордного значения в 1,21 трлн долларов, пишет EADaily со ссылкой на CNBC.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Онлайн-покупки

Об этом говорится в квартальном отчете о задолженности домохозяйств от Федерального резервного банка Нью-Йорка (США).

В последнем квартале 2024 года остатки на кредитных картах выросли на 45 млрд долларов, что связано в первую очередь с праздничными расходами. В результате долги по картам теперь на 7,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Уровень невыплат также остается высоким: 7,18% остатков по кредитным картам стали просроченными за последний год, что указывает на трудности должников с погашением долгов.

Мэтт Шульц, главный аналитик LendingTree, отметил, что рост задолженности ни для кого не является неожиданностью. По его словам, постоянная инфляция снизила уровень финансовой безопасности многих американцев, что заставляет их больше полагаться на кредитные карты.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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