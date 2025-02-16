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На саммите в Дубае Илон Маск анонсировал запуск чат-бота Grok 3

1:07
Экономика

Стартап Илона Маска по разработке искусственного интеллекта xAI планирует запуск чат-бота Grok 3.

Илон Маск
Фото: flickr.com by Клуб Владельцев Tesla Бельгия, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Илон Маск

Маск назвал этот продукт "самым умным искусственным интеллектом на Земле", пишет Bloomberg.

Демонстрация Grok 3 состоится в 20:00 по тихоокеанскому времени в понедельник, как сообщил Маск. Во время видеоконференции на Всемирном саммите правительств в Дубае он пошутил о предстоящем запуске, отметив, что Grok 3 превзойдет все существующие конкурирующие AI-инструменты.

По словам Маска, модель была обучена на синтетических данных и обладает способностью анализировать свои ошибки. Она может возвращаться к данным и пересматривать их в обратном порядке, чтобы добиться логической последовательности.

Запуск Grok 3 происходит на фоне активных усилий стран по внедрению более сложных и дешевых чат-ботов с искусственным интеллектом.

Ранее китайский стартап DeepSeek поразил рынок моделью, сопоставимой с ChatGPT от OpenAI.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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