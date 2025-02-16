Угольная промышленность Кузбасса ищет пути выхода на международные рынки

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Губернатор Кузбасса Илья Середюк уверен, что местные компании могут увеличить годовую добычу угля на 100 млн тонн, однако необходимо решить вопрос с его продажей.

Фото: commons.wikimedia.org by Peruanec, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Находкинский торговый порт

Он заявил, что в 2025 году кузбасские угольщики могут добыть около 300 млн тонн угля, передает vse42.

Середюк отметил, что угольная промышленность готова производить от 280 до 300 млн тонн в год, принимая во внимание мировой спрос, цены и транспортные возможности по железной дороге на восток. Он также отметил, что отправка угля на Запад ограничена из-за санкций, а торговля с Индией и Китаем требует расширения пропускных возможностей.

Кроме того, губернатор считает, что в будущем Россия будет увеличивать внутреннее потребление угля для энергетики и металлургии. Если цены на уголь останутся стабильными, власти могут оказать поддержку угольным компаниям.

В прошлом году в Кузбассе было добыто 198,4 млн тонн угля, что на 15,8 млн тонн меньше, чем в 2021 году, при этом объемы вывоза снизились на 8,9%. Снижение добычи привело к нехватке льготного сортового угля для населения, и власти вынуждены были искать решения этой проблемы.

Уточнения

Уголь (ископаемый уголь) — осадочная порода, полезное ископаемое, ценнейший вид топлива и сырьё для химической, и не только, промышленности.





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