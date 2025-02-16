Россия поддержала 22 страны в реструктуризации долгов

За последние 25 лет Россия оказала помощь 22 странам в реструктуризации долговых обязательств на общую сумму почти 30 миллиардов долларов, пишет EADaily.
Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на конференции для государств с формирующимися рынками в Саудовской Аравии.
Силуанов подчеркнул, что Россия всегда активно участвовала в процессе реструктуризации долгов, сообщив о своей роли и о значительных суммах, задействованных в этих мероприятиях.
Конференция была посвящена проблемам высокого уровня задолженности и ограниченного фискального пространства, а также вопросам фискальной консолидации и многосторонним подходам к реструктуризации долговых обязательств.
Долг — обязательство, а также денежные средства или другие активы, которые кредитор передаёт заёмщику (дебитору) с условием их возврата в будущем и (или) выплаты вознаграждения.
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