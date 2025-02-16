Таджикистан планирует увеличить число туристов из России на 14%

В Таджикистане наблюдается рост числа туристов из России, сообщил на пресс-конференции глава Комитета по развитию туризма Джамшед Джумахонзода.
В страну посетили 334,5 тысячи россиян, и власти обращают серьезное внимание на привлечение путешественников из России.
Однако Джумахонзода отметил, что проблема информированности туристов о достопримечательностях все еще актуальна. Для улучшения ситуации в декабре было запущено приложение Tourist Map Tajikistan, которое содержит информацию о гостиницах, ресторанах и маршрутах по стране. Это приложение можно использовать даже без доступа в интернет и направлено на знакомство туристов с культурными и природными достопримечательностями Таджикистана.
Кроме того, ранее сообщалось, что республика планирует увеличить турпоток из России на 14%, и Таджикистан стал одним из пяти самых популярных туристических направлений для россиян в 2024 году, пишет "Спутник Таджикистан".
Приложение — прикладная компьютерная программа.
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