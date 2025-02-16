Таджикистан планирует увеличить число туристов из России на 14%

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Таджикистане наблюдается рост числа туристов из России, сообщил на пресс-конференции глава Комитета по развитию туризма Джамшед Джумахонзода.

Фото: unsplash.com by Alberto Restifo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Горы

В страну посетили 334,5 тысячи россиян, и власти обращают серьезное внимание на привлечение путешественников из России.

Однако Джумахонзода отметил, что проблема информированности туристов о достопримечательностях все еще актуальна. Для улучшения ситуации в декабре было запущено приложение Tourist Map Tajikistan, которое содержит информацию о гостиницах, ресторанах и маршрутах по стране. Это приложение можно использовать даже без доступа в интернет и направлено на знакомство туристов с культурными и природными достопримечательностями Таджикистана.

Кроме того, ранее сообщалось, что республика планирует увеличить турпоток из России на 14%, и Таджикистан стал одним из пяти самых популярных туристических направлений для россиян в 2024 году, пишет "Спутник Таджикистан".

Уточнения

Приложение — прикладная компьютерная программа.





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