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В защиту авторских прав: предпринимателя оштрафовали за кондитерские изделия с мультгероями

1:31
Экономика

В Подмосковье суд наложил штраф на индивидуального предпринимателя за производство и продажу десертов с изображениями персонажей советских мультфильмов.

Судейский молоток
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Судейский молоток

Иск подала компания "Союзмультфильм", сообщила пресс-служба телеканала "RT на русском" на основе информации от РИА "Новости".

Бизнесмен реализовывал кондитерские изделия с изображениями таких героев, как Винни Пух и кот Матроскин, рекламируя их в группе на соцсети "ВКонтакте". Суд обязал его выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации за нарушение авторских прав и дополнительно покрыть судебные расходы в размере 4 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что китайский анимационный блокбастер "Не Чжа 2" установил новый рекорд, собрав более 1,4 миллиарда долларов в прокате только в Китае с момента выхода — 29 января этого года. Предыдущий рекорд принадлежит фильму "Звездные войны: Пробуждение силы", собравшему в 2015 году 936 миллионов долларов в США и Канаде.

Фильм снят в Китае с участием 138 анимационных компаний и более 4000 человек съемочной группы. Режиссер — аниматор Ян Юй, который ранее получил специальность по медицине. Анимация основана на китайском фольклоре и дополнена современными спецэффектами.

 

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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