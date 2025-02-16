Почти 2 миллиона россиян отдохнули в ОАЭ в прошлом году

Туристический бум между Россией и Эмиратами

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году Объединённые Арабские Эмираты стали одним из наиболее привлекательных направлений для россиян — страну посетило около двух миллионов граждан России. Одновременно с этим, более 67 тысяч туристов из ОАЭ выбрали Россию в качестве места отдыха. Об этой динамике сообщил секретариат первого вице-премьера Российской Федерации Дениса Мантурова по итогам его переговоров с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ дубай

На встрече высокопоставленные представители обсудили основные направления сотрудничества между странами в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Мантуров подчеркнул, что двустороннее взаимодействие в области туризма демонстрирует заметный рост. По его словам, за прошедший год количество российских туристов, отдохнувших в Эмиратах, приблизилось к отметке в два миллиона, а интерес граждан ОАЭ к посещению России также существенно возрос.

Специалисты секретариата отметили, что развитие прямого авиасообщения является одним из ключевых факторов увеличения туристических потоков. В настоящее время между городами России и ОАЭ совершается свыше 300 регулярных рейсов еженедельно, что на 50 % превышает показатели, зафиксированные шесть месяцев назад.

Кроме того, стороны обсудили перспективы сотрудничества в спортивной сфере. В частности, были затронуты вопросы подготовки второго международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", который запланирован к проведению в Эмиратах в 2025 году. Мантуров выразил уверенность в том, что российская сторона готова поделиться накопленным опытом и оказать всестороннюю поддержку в организации данного события.

Уточнения

Объединённые Ара́бские Эмира́ты (араб. الإِمَارات العربِيَّة المُتَّحِدة‎ [al ʔimaːˈraːt al ʕaraˈbijːa al mutˈtaħida], англ. United Arab Emirates; сокращённо — Ара́бские Эмира́ты или просто Эмира́ты, аббревиатура — ОАЭ) — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов (араб. إِمَارَاتُ‎ [имара́т], ед.ч. إِمَارَة‎ [има́ра]), каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.





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