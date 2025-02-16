Силуанов: мониторинг фискальной политики необходим после урегулирования долгов

Минфин РФ: ответственная бюджетная политика – основа долговой стабильности

На конференции для стран с формирующимися рынками в Саудовской Аравии министр финансов России Антон Силуанов заявил, что контроль над долгами невозможен без соблюдения принципов сбалансированной бюджетной политики. По его словам, такой подход должен стать основой международных механизмов управления займами.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деньги в банке

Силуанов подчеркнул, что часть средств, высвобождаемых при реструктуризации долгов, необходимо направлять на развитие экономики. Кроме того, он призвал усилить мониторинг фискальных стратегий государств, получающих помощь. Это, по мнению министра, позволит предотвратить повторение кризисных сценариев.

Особую роль в этих процессах глава Минфина РФ отвёл Международному валютному фонду (МВФ). Он указал, что организация должна концентрироваться не только на смягчении последствий долговых проблем, но и на устранении их причин. Для этого странам-реципиентам рекомендуется строго соблюдать финансовую дисциплину и избегать необоснованных расходов.

Уточнения

Международный валютный фонд (МВФ) (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение (валютный фонд) Организации Объединённых Наций с главным офисом в городе Вашингтон, США. Это крупнейшая финансовая организация мира. Россия вступила в МВФ в 1992 году, став 165-м членом организации.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.