Новый рекорд в мире анимации — как китайский Не Чжа 2 собрал 1,4 млрд долларов

Китайский анимационный блокбастер "Не Чжа 2" рассказывает о мальчике, сражающемся с демонами с помощью магической силы.
По данным CNN, фильм установил новый рекорд, собрав более 1,4 миллиарда долларов в прокате только в Китае с момента выхода — 29 января этого года. Предыдущий рекорд принадлежит фильму "Звездные войны: Пробуждение силы", собравшему в 2015 году 936 миллионов долларов в США и Канаде.
Фильм снят в Китае с участием 138 анимационных компаний и более 4000 человек съемочной группы. Режиссер — аниматор Ян Юй, который ранее получил специальность по медицине.
Анимация основана на китайском фольклоре и дополнена современными спецэффектами. "Не Чжа 2" нашел своего зрителя и доказал, что китайская киноиндустрия может рассказывать свои истории без помощи западных студий.
После успешного проката в Китае "Не Чжа 2" вышел за границей, дебютировал в Австралии, Новой Зеландии и Северной Америке, где сразу стал хитом среди китайской диаспоры.
30-летняя Стефани Чжан, работающая менеджером по продажам ювелирных изделий в Сиднее (Австралия), потратила час во время сильной грозы, чтобы добраться до кинотеатра и увидеть фильм "Не Чжа 2".
После просмотра сеанса зрители, преимущественно китайского происхождения, выразили свое восхищение аплодисментами.
Диа́спора (греч. διασπορά, «рассеяние») — часть народа (этноса), проживающая вне страны своего происхождения, образующая сплочённые и устойчивые этнические группы в стране проживания, и имеющая социальные институты для поддержания и развития своей идентичности и общности.
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