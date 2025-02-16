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Мезенцев: Союзный роуминг готов к старту в запланированный срок

Союзный роуминг Россия-Беларусь: запуск выгодных тарифов 1 марта
1:03
Экономика

Дмитрий Мезенцев, госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России, подтвердил, что проект по внедрению льготного роуминга между странами реализуется в установленные сроки. По его словам, услуга начнёт действовать с 1 марта, как и было запланировано ранее.

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Фото: pixabay.com by Luisella Planeta, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Как отметил Мезенцев, абоненты из России и Белоруссии смогут пользоваться 150 минутами исходящих и входящих звонков в рамках домашнего тарифа, а также получат до 5 ГБ интернет-трафика на выгодных условиях. Он подчеркнул, что это первый этап сотрудничества, результаты которого будут тщательно проанализированы. К следующему заседанию Высшего госсовета планируется подготовить отчёт о проделанной работе, включая действия Минцифры России и Минсвязи Белоруссии.

Госсекретарь также добавил, что оба ведомства предоставили официальные гарантии соблюдения графика. Нарушений взятых обязательств, по его данным, не ожидается.

Уточнения

Ро́уминг (англ. roaming от англ. roam — бродить, странствовать) — процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети. При этом абоненту не требуется заключать договор с непринимающим оператором, а плата за услуги списывается с его счёта. При телефонном роуминге у абонента сохраняется его телефонный номер.
 

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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