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Южная Корея столкнулась с дефицитом золотых слитков: инвесторы спешат приобрести драгметаллы

1:49
Экономика

В Южной Корее наблюдается значительный рост спроса на золото и серебро за последние несколько недель.

Слитки золота
Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слитки золота

Крупнейшие банки сообщают о беспрецедентном интересе к золотым слиткам, что связано не только с опасениями нестабильности на мировых рынках, но и с неожиданным прекращением поставок от Корейского монетного двора.

С 1 по 13 февраля пять крупнейших банков страны продали золотых слитков на сумму 406,3 миллиарда вон (примерно 303 миллиона долларов), что в три раза больше, чем за аналогичный период в январе, и почти в двадцать раз больше, чем в феврале 2024 года, пишет РГ.

Особый рост интереса был зафиксирован после 12 февраля, когда сообщалось о временной приостановке поставок. Так, продажи золота выросли с 49,8 миллиарда вон 11 февраля до 108,3 миллиарда вон 13 февраля, когда было продано 250 кг золота. Ограничение поставок вызвало ажиотажный спрос, и многие банки столкнулись с задержками доставки слитков.

Также наблюдается рост интереса к "золотым счетам" из-за снижения процентных ставок по депозитам и повышенной волатильности фондового рынка. Золото рассматривается как надежный способ сохранить капитал в условиях глобальной экономической неопределенности.

В связи с дефицитом золотых слитков увеличился интерес к серебру: с 1 по 13 февраля продажи серебряных слитков в четырех крупнейших банках достигли 5,29 миллиарда вон, что в 15 раз больше, чем в январе.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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