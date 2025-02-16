Почувствовали потепление: какие западные бренды планируют вернуться в Россию

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бренды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius планируют вернуться на российский рынок, сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: commons.wikimedia.org by Antonio Barella, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Бутик Bulgari

По данным канала, представители корпорации Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe, изучают текущую ситуацию на рынке, поднимая архивы и документы.

Компания намерена вернуться в Россию, если геополитическая ситуация изменится.

Также известно, что несколько крупных южнокорейских компаний, включая Samsung и LG Electronics, начали прорабатывать возможность возвращения на российский рынок, учитывая их заводы в России.

Уточнения

За́ра (исп. Zara [θara]) — ведущая торговая сеть группы компаний Inditex, принадлежит испанскому магнату Амансио Ортеге, который также является владельцем таких брендов как Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Zara Home, Uterqüe, Stradivarius, Lefties и Bershka.



Inditex S.A., «Индитекс» — испанская компания, владелец крупных сетей магазинов (Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe), мировой лидер в сфере розничной торговли одеждой.



Samsung Group («Самсунг Груп», кор. 삼성그룹, Samseong Gurub, Samsŏng Gurup) — южнокорейская группа компаний, один из крупнейших чеболей, основанный в 1938 году.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.