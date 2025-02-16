Как накопить 10 миллионов и выйти на пенсию раньше

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Молодые россияне могут накопить 10 миллионов рублей и выйти на пенсию раньше, если начнут откладывать 10-15% от своего дохода. Об этом сообщил директор по инвестициям "СберСтрахования жизни" Александр Тихомиров.

Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Он пояснил, что при отсутствии регулярных обязательных платежей, таких как кредиты или аренда жилья, сумма накоплений может быть увеличена до 30%. Однако эксперт предупредил, что важно соблюдать баланс и оставлять деньги на развлечения.

Тихомиров также отметил, что первым шагом к финансовой безопасности является создание резерва в размере 3-6 месяцев дохода на случай непредвиденных ситуаций. Следующим шагом нужно накопить сумму, равную годовому доходу.

После этого стоит начать формировать пенсионный резерв, который обеспечит доход не ниже 40% от нынешнего.

В последнюю очередь рекомендуется инвестировать, особенно если у человека нет опыта в этом деле. В таких случаях лучше отдавать предпочтение готовым инвестиционным решениям, пишет РБК.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.



Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.