Как накопить 10 миллионов и выйти на пенсию раньше

Молодые россияне могут накопить 10 миллионов рублей и выйти на пенсию раньше, если начнут откладывать 10-15% от своего дохода. Об этом сообщил директор по инвестициям "СберСтрахования жизни" Александр Тихомиров.
Он пояснил, что при отсутствии регулярных обязательных платежей, таких как кредиты или аренда жилья, сумма накоплений может быть увеличена до 30%. Однако эксперт предупредил, что важно соблюдать баланс и оставлять деньги на развлечения.
Тихомиров также отметил, что первым шагом к финансовой безопасности является создание резерва в размере 3-6 месяцев дохода на случай непредвиденных ситуаций. Следующим шагом нужно накопить сумму, равную годовому доходу.
После этого стоит начать формировать пенсионный резерв, который обеспечит доход не ниже 40% от нынешнего.
В последнюю очередь рекомендуется инвестировать, особенно если у человека нет опыта в этом деле. В таких случаях лучше отдавать предпочтение готовым инвестиционным решениям, пишет РБК.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.
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