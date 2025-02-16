Саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро: стала известна дата проведения

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра сообщил, что саммит БРИКС в этом году состоится 6-7 июля в Рио-де-Жанейро.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Страны БРИКС

В заявлении бразильского представительства в объединении подчёркнуто, что Бразилия в этом году возглавляет группу, при этом особое внимание будет уделено реформам управления и сотрудничеству между странами глобального Юга.

БРИКС был основан в июне 2006 года как группа из четырех стран — Бразилии, России, Индии и Китая, и назывался БРИК. С присоединением ЮАР в 2010 году объединение стало известно как БРИКС.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии, основанное в июне 2009 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.



Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке. Площадь — 8 515 767 км² (эквивалентна 47,3 % южноамериканской территории).



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