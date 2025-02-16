Европа вооружила российский теневой флот: продано танкеров на 6,3 млрд долларов

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейские страны активно участвовали в формировании российского "теневого флота", продав РФ танкеры на астрономическую сумму в 6,3 миллиарда долларов. Более трети флота сейчас состоит из судов, купленных у европейцев.

Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нефтяной танкер Павел Черныш

Греция возглавила список стран, заработавших на этой схеме, получив 3,7 миллиарда долларов. Великобритания и Кипр заняли вторую и третью строчки с 589 и 311 миллионами соответственно.

Замыкают пятерку лидеров Германия (191 миллион) и Бельгия (135 миллионов). Об этом сообщили специалисты Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей.

Эти сделки стали неожиданным источником доходов для европейских судовладельцев на фоне глобальной напряжённости.

Уточнения

Та́нкер — грузовое самоходное судно, предназначенное для перевозки наливных грузов.



Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².



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