Европейские страны активно участвовали в формировании российского "теневого флота", продав РФ танкеры на астрономическую сумму в 6,3 миллиарда долларов. Более трети флота сейчас состоит из судов, купленных у европейцев.
Греция возглавила список стран, заработавших на этой схеме, получив 3,7 миллиарда долларов. Великобритания и Кипр заняли вторую и третью строчки с 589 и 311 миллионами соответственно.
Замыкают пятерку лидеров Германия (191 миллион) и Бельгия (135 миллионов). Об этом сообщили специалисты Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей.
Эти сделки стали неожиданным источником доходов для европейских судовладельцев на фоне глобальной напряжённости.
Та́нкер — грузовое самоходное судно, предназначенное для перевозки наливных грузов.
Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².
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