Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как путешествия в одиночку могут укрепить ваше психическое здоровье
Простые полоски на лице заменят пластические операции: вся правда о тейпах
Роберт Паттинсон признался, чем он раздражает близких
Не допустите ошибок: как подготовить собаку к выставке и соревнованиям за 30 дней
Немедленно избавляйтесь: фитнес-привычки, которые разрушают суставы после 50 лет
Как вырастить крупную и хрустящую редиску? Тонкости выращивания от опытных садоводов
Гигантская воронка в Сибири угрожает природе: её расширение не остановить
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Теперь такие бутерброды со шпротами — хит любого застолья

Строительная отрасль растёт: Ханты-Мансийский автономный округ в числе лучших

1:36
Экономика

Согласно расчётам Sherpa Group, Ханты-Мансийский автономный округ вошел в первую десятку российских регионов по объему строительных работ.

Открытая дверь
Фото: flickr.com by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Открытая дверь

За три квартала 2024 года округ занял седьмое место с объемом строительства в 380,7 миллиарда рублей, сообщает Стройкомплекс Югры.

В 2024 году в округе было построено 975 тысяч квадратных метров жилья, из которых более 640 тысяч — многоквартирные дома, а около 335 тысяч — индивидуальное жилищное строительство. Несмотря на это, по индивидуальному жилищному строительству округ не занимает ведущих позиций, предпочитая многоквартирные дома. В целом по России в прошлом году было введено почти 108 миллионов квадратных метров жилья, из которых больше половины (62 миллиона квадратных метров) пришлось на ИЖС, что стало рекордом для данного сектора.

Общий объем строительной отрасли в России увеличился на 2,1% и достиг 16,8 триллиона рублей, что составляет около 497 тысяч зданий, из которых большая часть (475 тысяч) — это жилые дома. Специалисты подчеркивают, что в последние пять лет этот рост был стабилен: с 2019 года объем работ в строительной сфере увеличился более чем на 33%, пишет "Новости Югры".

Уточнения

О́трасль — отдельная сфера науки, знаний, производства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эти цветы защитят ваш огород лучше любых инсектицидов
Садоводство, цветоводство
Эти цветы защитят ваш огород лучше любых инсектицидов Аудио 
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Еда и рецепты
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло Аудио 
Как новые поставки титана из России меняют баланс сил на мировом рынке
Экономика и бизнес
Как новые поставки титана из России меняют баланс сил на мировом рынке Аудио 
Популярное
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло

Подсолнечное масло может быстро испортиться, если его неправильно хранить. Где лучше держать бутылку и почему холодильник — не лучший вариант? Узнайте все секреты!

Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира
Ракетный комплекс С-500 Триумфатор-М. Только он способен противостоять Орешнику Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
Шикарный десерт на скорую руку: штрудель с яблоками и орехами, вместо сложного теста — готовый лаваш
Шикарный десерт на скорую руку: штрудель с яблоками и орехами, вместо сложного теста — готовый лаваш
Последние материалы
Немедленно избавляйтесь: фитнес-привычки, которые разрушают суставы после 50 лет
Как вырастить крупную и хрустящую редиску? Тонкости выращивания от опытных садоводов
Строительная отрасль растёт: Ханты-Мансийский автономный округ в числе лучших
Ракетный комплекс С-500 Триумфатор-М. Только он способен противостоять Орешнику
Гигантская воронка в Сибири угрожает природе: её расширение не остановить
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Теперь такие бутерброды со шпротами — хит любого застолья
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
Необычный суперфуд: помогает сбросить вес и укрепить иммунитет
Как стать частью подводного рая на Байт-Рифе Теркс и Кайкос
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.