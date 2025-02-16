Строительная отрасль растёт: Ханты-Мансийский автономный округ в числе лучших

Согласно расчётам Sherpa Group, Ханты-Мансийский автономный округ вошел в первую десятку российских регионов по объему строительных работ.
За три квартала 2024 года округ занял седьмое место с объемом строительства в 380,7 миллиарда рублей, сообщает Стройкомплекс Югры.
В 2024 году в округе было построено 975 тысяч квадратных метров жилья, из которых более 640 тысяч — многоквартирные дома, а около 335 тысяч — индивидуальное жилищное строительство. Несмотря на это, по индивидуальному жилищному строительству округ не занимает ведущих позиций, предпочитая многоквартирные дома. В целом по России в прошлом году было введено почти 108 миллионов квадратных метров жилья, из которых больше половины (62 миллиона квадратных метров) пришлось на ИЖС, что стало рекордом для данного сектора.
Общий объем строительной отрасли в России увеличился на 2,1% и достиг 16,8 триллиона рублей, что составляет около 497 тысяч зданий, из которых большая часть (475 тысяч) — это жилые дома. Специалисты подчеркивают, что в последние пять лет этот рост был стабилен: с 2019 года объем работ в строительной сфере увеличился более чем на 33%, пишет "Новости Югры".
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