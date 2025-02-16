Регионы России меняют тарифы: капремонт станет дороже

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ и эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Светлана Мусиенко поделилась информацией о возможном росте тарифов на капитальный ремонт в многоквартирных домах.
По данным РИА Новости, с 1 января этого года в ряде российских регионов наблюдается повышение взносов на капремонт.
Светлана Мусиенко отметила, что тарифы устанавливаются регионами с учетом рекомендаций Минстроя. Она объяснила, что увеличение тарифов стало следствием роста цен на строительные материалы и общей инфляции, которая превышала запланированные показатели.
Согласно действующему постановлению от 28 июня 2024 года, минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Московской области на 2025 год составит 18 рублей в месяц за один квадратный метр.
«Регион» может использоваться в значении территориальной единицы государства. В России — как общее название субъекта Федерации. Каждый регион обладает уникальным географическим положением. Также есть понятия официальный и неофициальный регион, различающиеся тем, что название одного из них официально закреплено в юридических документах того или иного государства.
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