Кофейная революция: бразильский кофе заходит в Россию на смену вьетнамскому

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бразилия обошла Вьетнам и стала основным поставщиком кофе в Россию.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кофе

Об этом сообщает РИА Новости, основываясь на данных аналитиков. Вьетнам, который занимал эту позицию в течение 12 лет, в январе 2025 года снизил поставки в Россию вдвое — до 7,5 тыс. тонн. Стоимость этих поставок осталась почти на уровне прошлого года, составив $39 млн, что связано с увеличением глобальных цен на кофе.

В то же время, Бразилия значительно увеличила экспорт кофе в Россию — в три раза больше, чем в январе 2024 года, достигнув 10,1 тыс. тонн. Специалисты отметили, что стоимость бразильского кофе в России возросла в пять раз за год, с $10,7 млн до $52,3 млн.

Стоит отметить, что в 2024 году Бразилия поставила в Россию на 14% меньше кофе, чем Вьетнам. Вьетнам производит 17% от общего объема мирового кофе, в то время как на Бразилию приходится около трети мирового производства.

Уточнения

Поставщи́к (заимств вендор) — это любое юридическое (организация, предприятие, учреждение) или физическое лицо, поставляющее товары или услуги заказчикам.





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