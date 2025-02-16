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Снижение пошлин: Россия уменьшает экспортные тарифы на сельхозкультуры

2:26
Экономика

С 19 февраля ставка пошлины на экспорт пшеницы из России снизится на 8,7% до 3636,3 рубля за тонну, по сравнению с 3984,2 рубля на предыдущей неделе, согласно информации от Минсельхоза.

Пшеницу обычно выращивают во многих частях Непала и мира
Фото: commons.wikimedia.org by Shree Krishna Dhital, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пшеницу обычно выращивают во многих частях Непала и мира

Пошлина на экспорт ячменя также снизится — до 2202,4 рубля с 3062,3 рубля, а на кукурузу — до 3373,3 рубля с 3710,2 рубля, передает ТАСС.

Новые ставки рассчитаны на основе индикативных цен: 241,2 доллара за тонну пшеницы, 208,2 доллара за ячмень и 225,6 доллара за кукурузу. С 15 февраля начинает действовать экспортная квота на пшеницу, при этом на ячмень и кукурузу квоты нулевые. Минсельхоз подтвердил, что действующий механизм расчета пошлин будет использоваться и в будущем.

С 2 июня 2021 года в РФ введен механизм зернового демпфера с плавающими пошлинами на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, средства от которых направляются на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается каждую неделю на основе цен экспортных контрактов, зарегистрированных на Московской бирже. Изначально ставки были в долларах, с июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина равняется 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Базовая цена для расчета пошлин в начале составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13 875 рублей за тонну ячменя и кукурузы, а с июня 2023 года они были увеличены до 17 тыс. и 15 875 рублей соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составит 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу — 16 875 рублей за тонну.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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