Россия закрывает двери иностранным мессенджерам

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России начинаются действия ограничений, запрещающих банкам и государственным учреждениям использовать иностранные мессенджеры для общения с гражданами.

Фото: flikr.com by Solen Feyissa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Приложение TikTok

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что этот новый запрет обеспечит защиту россиян от мошеннических действий.

Эксперты считают, что такой шаг повысит безопасность в сфере финансовых услуг и уменьшит количество случаев обмана, использующего международные платформы. Мошенники применяют различные схемы, например, могут просить граждан продлить договор на услуги связи, что подчеркивает важность использования надежных и проверенных каналов общения, отметил премьер.

Мишустин также добавил, что переход на отечественные решения для обмена сообщениями позволит лучше контролировать информацию и повысить уровень доверия среди граждан, пишет РБК.

Уточнения

Мессенджер - приложение позволяет обмениваться текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов.



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