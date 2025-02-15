Коммунальные службы США: в канализации находим и енотов, и аллигаторов

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

В одном из городских районов Флориды (США) животные стали настоящими хозяевами канализации.

Фото: Wikipedia by Charles Patrick Ewing, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ аллигатор крокодил

Эксперты отмечают, что подземные системы часто используются животными для безопасного передвижения по городу. Крысы не в счет — это их стихия.

Еноты попадали на камеры больше 1800 раз, что просто фантастика!

На втором месте оказались юго-восточные летучие мыши — их заметили почти 700 раз. Эти крошки использовали канализацию, чтобы ловить насекомых и даже устраивали себе уютные местечки под люками.

Аллигаторов наблюдали 50 раз. Они, похоже, использовали канализацию как коридор между водоемами, хотя иногда и забирались в тупики в поисках рыбы. В конце января спасли 3-метрового аллигатора в Кейп-Корал после того, как он застрял в ливневой канализации.

Исключение составили белохвостые олени и рыси: не решались заходить внутрь, однако были замечены у входа, передает The New York Times.

Уточнения

Канализа́ция (от слова канал) — технические сооружения и сети трубопроводов.





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