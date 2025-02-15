Коммунальные службы США: в канализации находим и енотов, и аллигаторов

В одном из городских районов Флориды (США) животные стали настоящими хозяевами канализации.
Эксперты отмечают, что подземные системы часто используются животными для безопасного передвижения по городу. Крысы не в счет — это их стихия.
Еноты попадали на камеры больше 1800 раз, что просто фантастика!
На втором месте оказались юго-восточные летучие мыши — их заметили почти 700 раз. Эти крошки использовали канализацию, чтобы ловить насекомых и даже устраивали себе уютные местечки под люками.
Аллигаторов наблюдали 50 раз. Они, похоже, использовали канализацию как коридор между водоемами, хотя иногда и забирались в тупики в поисках рыбы. В конце января спасли 3-метрового аллигатора в Кейп-Корал после того, как он застрял в ливневой канализации.
Исключение составили белохвостые олени и рыси: не решались заходить внутрь, однако были замечены у входа, передает The New York Times.
Канализа́ция (от слова канал) — технические сооружения и сети трубопроводов.
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