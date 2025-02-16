Купюры подделывать уже не выгодно: теперь вас могут обчистить в Интернете

Риск столкнуться с фальшивыми деньгами выше всего при покупке товаров с рук, на рынках и в небольших торговых точках, где нет специальных аппаратов для проверки наличности. Об этом журналистам "aif.ru" рассказала заместитель начальника отдела федерального методического центра по финансовой грамотности НИУ ВШЭ Дарья Леушина.
По данным Центробанка, в 2024 году в России было выявлено более 8000 поддельных купюр. Это исторический минимум, так как в обращении на миллион банкнот приходится всего одна фальшивка.
Как отмечает доктор экономических наук Елена Стародубцева, наибольшую долю среди подделок составляют купюры номиналом 5000 рублей (64% случаев) и 1000 рублей (27%). Чтобы отличить фальшивые деньги от настоящих, необходимо проверять водяные знаки, герб и материал банкноты.
Преступники используют не только традиционные методы подделки, но и современные технологии. Эксперты предупреждают, что интернет-мошенничество набирает популярность.
Злоумышленники создают поддельные сайты, замаскированные под популярные сервисы, и получают данные банковских карт пользователей. Такой способ обмана приносит преступникам гораздо больше прибыли, чем изготовление поддельных банкнот.
Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты советуют:
Хотя общее количество поддельных денег в России сократилось, риск нарваться на фальшивку остается, особенно при личных расчетах без проверки подлинности банкнот.
Купю́ра (от фр. coupure ← couper "резать"):
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