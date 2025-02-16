Купюры подделывать уже не выгодно: теперь вас могут обчистить в Интернете

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Риск столкнуться с фальшивыми деньгами выше всего при покупке товаров с рук, на рынках и в небольших торговых точках, где нет специальных аппаратов для проверки наличности. Об этом журналистам "aif.ru" рассказала заместитель начальника отдела федерального методического центра по финансовой грамотности НИУ ВШЭ Дарья Леушина.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Banknote_5000_rubles_(1997)_back.jpg by Центробанк РФ пять тысяч рублей

По данным Центробанка, в 2024 году в России было выявлено более 8000 поддельных купюр. Это исторический минимум, так как в обращении на миллион банкнот приходится всего одна фальшивка.

Какие купюры подделывают чаще всего?

Как отмечает доктор экономических наук Елена Стародубцева, наибольшую долю среди подделок составляют купюры номиналом 5000 рублей (64% случаев) и 1000 рублей (27%). Чтобы отличить фальшивые деньги от настоящих, необходимо проверять водяные знаки, герб и материал банкноты.

Фальшивые деньги уходят в онлайн

Преступники используют не только традиционные методы подделки, но и современные технологии. Эксперты предупреждают, что интернет-мошенничество набирает популярность.

Злоумышленники создают поддельные сайты, замаскированные под популярные сервисы, и получают данные банковских карт пользователей. Такой способ обмана приносит преступникам гораздо больше прибыли, чем изготовление поддельных банкнот.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты советуют:

проверять купюры при расчетах наличными;

использовать терминалы с детекторами банкнот;

избегать покупок с рук и сомнительных объявлений в интернете;

не вводить данные карт на подозрительных сайтах.

Хотя общее количество поддельных денег в России сократилось, риск нарваться на фальшивку остается, особенно при личных расчетах без проверки подлинности банкнот.

Уточнения

Купю́ра (от фр. coupure ← couper "резать"):



Купюра, банкнота - бумажный денежный знак. Понятие используется для обозначения денежных знаков в обыденной речи, например "зарплату выплатили купюрами по 100 рублей".

купюра - изъятый (вырезанный) фрагмент литературного, научного или иного произведения, либо произведения искусства (купирование - сокращение такого произведения из цензурных или иных соображений).

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