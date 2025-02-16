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Купюры подделывать уже не выгодно: теперь вас могут обчистить в Интернете

1:59
Экономика

Риск столкнуться с фальшивыми деньгами выше всего при покупке товаров с рук, на рынках и в небольших торговых точках, где нет специальных аппаратов для проверки наличности. Об этом журналистам "aif.ru" рассказала заместитель начальника отдела федерального методического центра по финансовой грамотности НИУ ВШЭ Дарья Леушина.

пять тысяч рублей
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Banknote_5000_rubles_(1997)_back.jpg by Центробанк РФ
пять тысяч рублей

По данным Центробанка, в 2024 году в России было выявлено более 8000 поддельных купюр. Это исторический минимум, так как в обращении на миллион банкнот приходится всего одна фальшивка.

Какие купюры подделывают чаще всего?

Как отмечает доктор экономических наук Елена Стародубцева, наибольшую долю среди подделок составляют купюры номиналом 5000 рублей (64% случаев) и 1000 рублей (27%). Чтобы отличить фальшивые деньги от настоящих, необходимо проверять водяные знаки, герб и материал банкноты.

Фальшивые деньги уходят в онлайн

Преступники используют не только традиционные методы подделки, но и современные технологии. Эксперты предупреждают, что интернет-мошенничество набирает популярность.

Злоумышленники создают поддельные сайты, замаскированные под популярные сервисы, и получают данные банковских карт пользователей. Такой способ обмана приносит преступникам гораздо больше прибыли, чем изготовление поддельных банкнот.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты советуют:

  • проверять купюры при расчетах наличными;
  • использовать терминалы с детекторами банкнот;
  • избегать покупок с рук и сомнительных объявлений в интернете;
  • не вводить данные карт на подозрительных сайтах.

Хотя общее количество поддельных денег в России сократилось, риск нарваться на фальшивку остается, особенно при личных расчетах без проверки подлинности банкнот.

Уточнения

Купю́ра (от фр. coupurecouper "резать"):

  • Купюра, банкнота - бумажный денежный знак. Понятие используется для обозначения денежных знаков в обыденной речи, например "зарплату выплатили купюрами по 100 рублей".
  • купюра - изъятый (вырезанный) фрагмент литературного, научного или иного произведения, либо произведения искусства (купирование - сокращение такого произведения из цензурных или иных соображений).

 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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