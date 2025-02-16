Серебряный возраст: работодатели стали активнее нанимать пенсионеров

В связи с кадровым дефицитом компании стали чаще нанимать сотрудников старшего поколения. Как пишет "aif.ru", трудоустройство для людей 55+ больше не является сложной задачей, а многие работодатели пересматривают требования к возрасту соискателей.
Наибольший спрос сохраняется в сфере производства, ритейла, логистики и фармацевтической индустрии. Компании ценят возрастных специалистов за их профессиональный опыт и ответственность. По словам экспертов, среди самых популярных вакансий для пожилых сотрудников выделяются:
Для пожилых сотрудников также открываются возможности гибкой занятости — они могут работать на частичную ставку, совмещая работу с личными делами и отдыхом.
В зависимости от сферы деятельности доход может варьироваться:
Опытные работники более ответственно подходят к своим обязанностям, что положительно сказывается на эффективности труда. По данным аналитиков, сотрудники 55+ выполняют на 15% больше заданий, чем их молодые коллеги.
Благодаря развитию сервисов подработки, трудоустройство в зрелом возрасте стало значительно проще. Работники старшего поколения теперь могут выбирать удобный график и работать в комфортном для себя режиме.
В условиях кадрового дефицита и низкой безработицы спрос на специалистов 55+ продолжает расти, открывая перед ними новые возможности.
Профе́ссия (лат. professio; от profiteor - "объявляю своим делом") — род трудовой деятельности человека, обычно его источник существования — это труд, за который человек получает доход. Профессия требует владения теоретическими знаниями и практическими навыками, приобретаемыми в ходе специальной подготовки или получения специального образования.
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