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Серебряный возраст: работодатели стали активнее нанимать пенсионеров

2:08
Экономика

В связи с кадровым дефицитом компании стали чаще нанимать сотрудников старшего поколения. Как пишет "aif.ru", трудоустройство для людей 55+ больше не является сложной задачей, а многие работодатели пересматривают требования к возрасту соискателей.

Пожилой рабочий на заводе
Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилой рабочий на заводе

Какие профессии востребованы у сотрудников 55+?

Наибольший спрос сохраняется в сфере производства, ритейла, логистики и фармацевтической индустрии. Компании ценят возрастных специалистов за их профессиональный опыт и ответственность. По словам экспертов, среди самых популярных вакансий для пожилых сотрудников выделяются:

  • работники торгового зала;
  • сборщики заказов;
  • комплектовщики;
  • операторы контакт-центров.

Для пожилых сотрудников также открываются возможности гибкой занятости — они могут работать на частичную ставку, совмещая работу с личными делами и отдыхом.

Сколько можно заработать?

В зависимости от сферы деятельности доход может варьироваться:

  • работники торговых залов получают от 2 500 рублей за смену;
  • сборщики заказов могут зарабатывать до 90 000-100 000 рублей в месяц, но работа требует значительных усилий;
  • операторы контакт-центров на удаленной работе могут получать около 50 000 рублей ежемесячно.

Почему работодатели ценят пожилых сотрудников?

Опытные работники более ответственно подходят к своим обязанностям, что положительно сказывается на эффективности труда. По данным аналитиков, сотрудники 55+ выполняют на 15% больше заданий, чем их молодые коллеги.

Благодаря развитию сервисов подработки, трудоустройство в зрелом возрасте стало значительно проще. Работники старшего поколения теперь могут выбирать удобный график и работать в комфортном для себя режиме.

В условиях кадрового дефицита и низкой безработицы спрос на специалистов 55+ продолжает расти, открывая перед ними новые возможности.

Уточнения

Профе́ссия (лат. professio; от profiteor - "объявляю своим делом") — род трудовой деятельности человека, обычно его источник существования — это труд, за который человек получает доход. Профессия требует владения теоретическими знаниями и практическими навыками, приобретаемыми в ходе специальной подготовки или получения специального образования.

 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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