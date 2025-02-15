В 2024 году 54% топлива завезли в Грузию из России

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Грузии в настоящее время действуют пять крупных компаний, которые владеют около 600 бензоколонками, что составляет половину рынка.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина заправляет машину

Согласно отчету Агентства конкуренции и защиты прав потребителей, в 2024 году Грузия импортировала свой самый большой объем автомобильного топлива из России, который составил 54% от общего объема импорта.

Агентство представило промежуточный отчет о мониторинге рынка автомобильного топлива (бензин и дизельное топливо) за 2024 год. В числе основных стран-импортеров также фигурируют Болгария (16,7%) и Румыния (14,7%), передает "Спутник Грузия".

В целом в 2024 году 47 экономических агентов импортировали 1,7 миллиона литров бензина и дизельного топлива на сумму 2,8 миллиарда лари, что на 8,2% больше по сравнению с 2023 годом, когда было импортировано 1 541 612 литров.

Уточнения

Импортёр — сторона в международных экономических отношениях, покупающая товары, услуги, труд, капитал, другие предметы международной торговли за рубежом, и ввозящая их в страну для использования и потребления.



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