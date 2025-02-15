Материнский капитал: на что можно потратить в 2025 году?

Материнский капитал остается важной поддержкой для семей с детьми. В 2025 году программа продолжает работать, а суммы выплат были проиндексированы на 9,5%. Об этом сообщает РБК.
Оформить материнский капитал могут:
После индексации размер выплат составляет:
Проиндексированная сумма распространяется и на тех, кто оформил сертификат в прошлые годы. Остаток средств на счетах в Социальном фонде также увеличивается.
Материнский капитал можно потратить на:
Заявление подается через Госуслуги, ПФР или МФЦ. Средства можно использовать как полностью, так и частями — например, оплатить учебу, а остаток направить на ипотеку.
В 2025 году материнский капитал остается одной из ключевых мер поддержки семей, и его использование стало более гибким.
Матери́нский (семе́йный) капита́л - мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении ребёнка, имеющего российское гражданство, при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. Получить материнский капитал можно только один раз. Цели расходования материнского капитала определяются законодательством Российской Федерации.
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