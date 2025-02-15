Материнский капитал: на что можно потратить в 2025 году?

2:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Материнский капитал остается важной поддержкой для семей с детьми. В 2025 году программа продолжает работать, а суммы выплат были проиндексированы на 9,5%. Об этом сообщает РБК.

Фото: publicdomainpictures.net by Vera Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Родители

Кто имеет право на материнский капитал?

Оформить материнский капитал могут:

Мать, если она имеет гражданство РФ и родила ребенка-гражданина России;

Отец (в случае, если он единственный усыновитель, мать умерла или лишена родительских прав);

Несовершеннолетние дети и студенты очной формы обучения до 23 лет (если родители умерли или лишены родительских прав).

Какие суммы материнского капитала в 2025 году?

После индексации размер выплат составляет:

690 тыс. рублей — на первого ребенка (если рожден или усыновлен после 1 января 2020 года);

912 тыс. рублей — на второго ребенка (если ранее маткапитал не использовался);

222 тыс. рублей — на второго ребенка (если маткапитал уже был получен на первого).

Проиндексированная сумма распространяется и на тех, кто оформил сертификат в прошлые годы. Остаток средств на счетах в Социальном фонде также увеличивается.

Как можно использовать маткапитал в 2025 году?

Материнский капитал можно потратить на:

Жилье — покупку квартиры, реконструкцию дома, оплату ипотеки или кредита на строительство. С 1 марта 2025 года средства можно направить на строительство индивидуального жилого дома через подрядчика.

Образование — оплату детского сада, школы, колледжа или вуза (все учебные заведения должны быть лицензированы и находиться в России). Деньги можно потратить на обучение любого ребенка в семье, но возраст студента не должен превышать 25 лет.

Ежемесячные выплаты — на ребенка до 3 лет, если доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов в регионе.

Реабилитацию детей-инвалидов — на специальные тренажеры, технику, слуховые аппараты, ортопедические устройства.

Будущую пенсию матери — если ребенку уже исполнилось 3 года, женщина может направить маткапитал на свою накопительную пенсию.

Как оформить использование маткапитала?

Заявление подается через Госуслуги, ПФР или МФЦ. Средства можно использовать как полностью, так и частями — например, оплатить учебу, а остаток направить на ипотеку.

В 2025 году материнский капитал остается одной из ключевых мер поддержки семей, и его использование стало более гибким.

Уточнения

Матери́нский (семе́йный) капита́л - мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении ребёнка, имеющего российское гражданство, при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. Получить материнский капитал можно только один раз. Цели расходования материнского капитала определяются законодательством Российской Федерации.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.