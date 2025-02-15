Снижение цен на красную икру в России: дефицита не будет к праздникам

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

У рыбаков Дальнего Востока достаточно запасов красной икры, и отпускные цены на этот продукт существенно снизились.

Фото: commons.wikimedia.org by 海鮮ドン, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Блюдо с морепродуктами

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) сообщает, что не ожидается дефицита икры и роста цен в преддверии праздников, таких как Масленица, 23 февраля и 8 марта, передает РИА Новости.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что на складах рыбаков имеется большой запас красной икры, и они готовы полностью удовлетворить спрос на качественный продукт по доступной цене.

По информации ВАРПЭ, отпускные цены на лососевую икру на Дальнем Востоке значительно снизились. Закупочные цены на соленую икру горбуши начинаются от 4,5 тысяч рублей за килограмм, что составляет 1,5 раза меньше, чем в декабре 2024 года. Икра кеты также подешевела, начиная с 5,5 тысяч рублей за килограмм, что на 15% ниже, чем в декабре прошлого года.

В Москве цены на оптовую закупку икры горбуши снизились менее чем на 1%, составив 8,1 тысячи рублей за килограмм, в то время как кета подешевела на 7%, средней ценой 8 тысяч рублей.

Уточнения

Икра — вымётываемые в воду яйца рыб, земноводных, моллюсков или иглокожих.





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