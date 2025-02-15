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Виноград подорожал на 10%. Как изменились цены на другие продукты?

1:58
Экономика

По данным Росстата, опубликованным "Парламентской газетой", в январе 2025 года цены на виноград увеличились на 10,4%. Это стало самым заметным скачком среди фруктов. Также подорожали огурцы (+7,7%), грибы (+7,2%), чеснок (+6,2%), лук (+4,4%) и яблоки (+4,3%).

Виноград красный
Фото: commons.wikimedia.org by Esset V, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Виноград красный

Какие продукты подорожали больше всего?

В январе 2025 года в России зафиксирован рост цен не только на фрукты и овощи, но и на молочные продукты. Сливки подорожали на 2,1%, сыры — на 1,9%, молоко — на 1,5%, сметана и кисломолочная продукция — на 1,4%. Незначительный рост наблюдался у творога, сгущенного молока и плавленых сыров (0,9-1,1%).

Рыба и мясо тоже стали дороже

Повышение цен коснулось и рыбной продукции: соленая сельдь подорожала на 3,5%, мороженая рыба — на 2,5%, копченая и маринованная — на 2%. Консервы в томатном соусе и масле также выросли в цене (1,5% и 1,2% соответственно).
Подорожало и мясо: говядина стала дороже на 1,7%, индейка — на 1,5%, мясной фарш — на 1,1%, курятина — на 0,7%, свинина — на 0,6%.

Что говорят эксперты?

Специалисты связывают подорожание с сезонными факторами, ростом издержек производителей и изменением спроса на рынке. Ожидается, что в ближайшие месяцы цены могут продолжить рост.

Уточнения

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учёта.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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