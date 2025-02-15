Как политические риски влияют на хранение золота в Банке Англии

В Банке Англии находится второй по величине известный запас золота в мире. Раньше эти хранилища использовались для хранения слитков, принадлежащих короне, но теперь они в основном служат для других центральных и частных банков.
В последние месяцы миллиарды фунтов стерлингов были перевезены через Атлантику. Возникает вопрос: не заканчиваются запасы золотые?
Золото — физический актив с реальными логистическими ограничениями, что делает его перемещение долгим и сложным процессом. На данный момент существует многонедельная задержка для тех, кто хочет вывести золото из Банка, что также повышает цены на золото в Лондоне. Трейдеры также беспокоятся о возможном введении тарифа Дональдом Трампом на движение драгоценных металлов в США.
Хотя и произошло перемещение части запасов в Нью-Йорк, они составили менее 2% от общего объема.
Эксперты уверены: Лондон останется центром торговли и хранения золота, и в будущем золото, вероятно, вернется, передает news.sky.
Тре́йдер (от англ. trader «торговец») — торговец, действующий по собственной инициативе и стремящийся извлечь прибыль непосредственно из процесса торговли.
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Ученые-океанологи высказали опасения относительно будущих изменений в мировом океане, связанных с климатическими процессами. По их мнению, если человечество не предпримет мер по снижению выбросов парниковых газов, последствия могут оказаться катастрофическими.