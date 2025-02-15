Новые маршруты, больше билетов: льготные авиаперелеты расширяются

2:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России продолжается программа субсидируемых авиаперелетов, направленная на поддержку социально незащищенных граждан и развитие внутреннего туризма. Минтранс предложил продлить эксперимент по онлайн-продаже таких билетов до ноября 2026 года. Об этом пишет "Парламентская газета".

Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain Airbus A320, салон

Расширение списка маршрутов

Субсидированные билеты позволяют россиянам летать по сниженной цене благодаря финансированию авиакомпаний из федерального бюджета. Это делает доступными маршруты, которые иначе были бы нерентабельными.

Каждый год Росавиация утверждает список направлений, на которые распространяются скидки. Льготные билеты обычно раскупаются очень быстро, так как их стоимость в 2-3 раза ниже стандартных тарифов. Продление эксперимента поможет увеличить число доступных направлений и авиакомпаний, участвующих в программе.

Кто может купить билеты по сниженным тарифам?

Льготные авиабилеты предназначены для определенных категорий граждан:

молодежь до 23 лет,

пенсионеры,

инвалиды и сопровождающие их лица,

многодетные семьи,

жители Калининградской области и Дальнего Востока,

студенты калининградских вузов,

дети, отправляющиеся в лагерь "Океан" во Владивостоке.

Дополнительно некоторые авиакомпании предоставляют скидки врачам и пассажирам, путешествующим с семьей.

Компенсация стоимости билетов

Помимо субсидированных билетов, существуют категории граждан, которым государство полностью компенсирует расходы на перелеты. Это касается:

военнослужащих и членов их семей (при увольнении или во время отпуска),

пенсионеров, инвалидов, ветеранов труда, направляющихся на лечение,

жителей Крайнего Севера, которым раз в год оплачивается перелет до места отдыха и обратно.

Что изменится после продления эксперимента?

Продление проекта до 2026 года позволит:

увеличить количество льготных билетов,

расширить перечень маршрутов,

упростить систему бронирования через онлайн-порталы,

разработать новые механизмы регулирования продаж.

Таким образом, субсидированные авиаперелеты станут доступнее для россиян, а авиакомпании смогут получать поддержку от государства, что обеспечит стабильность и развитие внутреннего рынка авиаперевозок.

Уточнения

Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации, использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации, авиационно-космического поиска и спасения, морского (включая морские порты), внутреннего водного, железнодорожного, автомобильного (включая проведение транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации).



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