Новые маршруты, больше билетов: льготные авиаперелеты расширяются

В России продолжается программа субсидируемых авиаперелетов, направленная на поддержку социально незащищенных граждан и развитие внутреннего туризма. Минтранс предложил продлить эксперимент по онлайн-продаже таких билетов до ноября 2026 года. Об этом пишет "Парламентская газета".
Субсидированные билеты позволяют россиянам летать по сниженной цене благодаря финансированию авиакомпаний из федерального бюджета. Это делает доступными маршруты, которые иначе были бы нерентабельными.
Каждый год Росавиация утверждает список направлений, на которые распространяются скидки. Льготные билеты обычно раскупаются очень быстро, так как их стоимость в 2-3 раза ниже стандартных тарифов. Продление эксперимента поможет увеличить число доступных направлений и авиакомпаний, участвующих в программе.
Льготные авиабилеты предназначены для определенных категорий граждан:
Дополнительно некоторые авиакомпании предоставляют скидки врачам и пассажирам, путешествующим с семьей.
Помимо субсидированных билетов, существуют категории граждан, которым государство полностью компенсирует расходы на перелеты. Это касается:
Продление проекта до 2026 года позволит:
Таким образом, субсидированные авиаперелеты станут доступнее для россиян, а авиакомпании смогут получать поддержку от государства, что обеспечит стабильность и развитие внутреннего рынка авиаперевозок.
Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации, использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации, авиационно-космического поиска и спасения, морского (включая морские порты), внутреннего водного, железнодорожного, автомобильного (включая проведение транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации).
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