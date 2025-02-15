Энергетическая независимость или зелёная политика? В Великобритании открыто газовое месторождение

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Под Линкольнширом обнаружено газовое месторождение, которое, как утверждает энергетическая компания Edgon Resources, может обеспечить Великобританию топливом на более чем десять лет, а также создать тысячи рабочих мест.

Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газ

Если использование этого месторождения будет одобрено, оно может принести более 100 миллиардов фунтов стерлингов в британскую экономику и снизить зависимость от импорта энергоресурсов, сообщает gbnews.

Консультанты из Deloitte отметили, что использование газа с данного месторождения будет экологически более безопасным, нежели импортируемые ресурсы.

Тем не менее, чтобы начать разработку, необходимо отменить запрет на новые лицензии на добычу нефти и газа. В британском парламенте критики выступили против использования гидроразрыва пласта, метода, который необходим для добычи газа, так как он противоречит целям по достижению нулевых выбросов к 2030 году.

Стоит отметить, что в Европе проекты по зеленой политике получают все меньше поддержки: жители европейских стран устали от драконовских счетов по ЖКУ.

Уточнения

Зелёная поли́тика — политическая идеология, направленная на создание экологически устойчивого общества.



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