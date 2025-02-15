Подумайте о пополнении своих пенсионных сбережений — пробелы в записях о взносах

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Великобритании и женщины, и мужчины на пенсию выходят в 66 лет. Кто родился после 1978 года пенсию начнут получать в 68 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Qautrik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Банкнота Банка Англии

Как сообщает gbnews, в скором времени британцы могут столкнуться с нехваткой средств на счету в Национальном фонде страхования, что приведет к отсутствию права на полную государственную пенсию, для получения которой необходимо иметь 35 лет выплат в фонд (10 лет для получения минималки).

Исследование показало, что женщины в возрасте 55-64 лет имеют разрыв в пенсионных накоплениях на 89 тысяч фунтов стерлингов по сравнению с мужчинами. Гендерный разрыв увеличился с 25% в 2016 году до 46% в 2022 году для женщин в возрасте 45-54 лет.

Это неравенство создает финансовые проблемы для миллионов женщин после выхода на пенсию, поскольку многие из них будут получать значительно меньше полной государственной пенсии. Эксперты указывают на системные препятствия, с которыми сталкиваются женщины: низкие доходы из-за неполного рабочего дня, уход за близкими, детьми, периоды безработицы, самозанятость, что приводит к меньшим взносам и, в итоге, меньшим пенсионным накоплениям.

Полная государственная пенсия в настоящее время составляет 221,20 фунта стерлингов в неделю (более 25 000 рублей).

Камилла Эсмунд, старший менеджер в Interactive Investor, предупреждает, что "этого вряд ли будет достаточно для комфортного образа жизни".

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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