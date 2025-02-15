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С 2025 года в России действуют новые меры против неплательщиков ЖКУ

1:31
Экономика

С 2025 года в России вводятся строгие меры против неплательщиков жилищно-коммунальных услуг.

Девушка
Фото: freepik.com by bearfotos is licensed under Free More info
Девушка

Нововведения включают финансовые санкции, ограничения на пользование коммунальными услугами, а также возможность принудительной продажи жилья.

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью Газете.Ru пояснил, что пени будут рассчитываться на основе ключевой ставки Центробанка, а при просрочке платежей более двух месяцев возможны отключения воды и электричества.

Если долг превысит 200-300 тысяч рублей, суд может принудительно реализовать квартиру, если она не является единственным жильем должника. Процедура судебного взыскания долгов станет быстрее: управляющая компания сможет обратиться в суд уже через месяц после пропуска платежа, а дела на суммы до 500 тысяч рублей будут рассматриваться в упрощенном порядке.

В 2025 году также запустят цифровую систему для автоматического начисления и взыскания долгов, что обеспечит быстрое наложение арестов на счета и имущество должников. Существуют законные методы списания долгов, такие как банкротство или истечение срока давности, однако последующее банкротство накладывает ограничения, включая запрет на получение кредитов.

Эксперт рекомендует своевременно оплачивать счета или договариваться о рассрочке, чтобы избежать негативных последствий.

Уточнения

Платёж (синонимы: плата, уплата, оплата, расчёт) — выдача денег по какому-нибудь обязательству, расчёт за купленный товар или полученную услугу посредством обмена соответствующего количества денег на товар.
 
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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