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Норвежский парламент в центре скандала: закон о строительстве ГЭС на охраняемых водах вызвал волну протестов

1:13
Экономика

В Норвегии парламент принял закон, разрешающий строительство ГЭС мощностью свыше 1 МВт на охраняемых реках.

Норвегия
Фото: https://www.flickr.com/photos/anieto2k/9462615553/ by Андрес Ньето Поррас is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
Норвегия

Это вызвало протесты природоохранных организаций, обеспокоенных последствиями для дикой природы и рыб. Законопроект предполагает, что такие проекты могут быть одобрены, если общественная польза значительная, а экологические последствия приемлемы, передает The Guardian.

Депутат от "Зеленых" Уне Бастхольм назвала это решение "исторической атакой на природу Норвегии". 

Активисты протестовали у здания парламента и собрали 25 000 подписей против нового закона. Сторонники утверждают, что опасность для природы преувеличена и что строгие проверки для одобрения проектов остаются в силе. За закон проголосовали несколько партий, хотя Христианские демократы отозвали свою поддержку из-за неопределенности формулировок. 

Конфликты по поводу возобновляемых источников энергии остаются актуальными в Норвегии, в том числе связанные с ветроэлектростанциями, что усложняет защиту инвестиций в экологические проекты.

Уточнения

Парла́мент (англ. parliament, фр. parlement, от parler — говорить) — высший представительный и законодательный орган в государствах с наличием системы разделения властей.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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