Обменники закрываются: россиянам не дали заработать на росте рубля

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

В российских обменниках разница между курсами покупки и продажи валюты значительно увеличилась, вдвое превышая обычные показатели.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Спред, или курсовая разница, достигает 10 рублей, что существенно выше стандартных 3-4 рублей, пишет издание "Известия".

По информации издания, в крупнейших банках и обменниках в последнее время наблюдается рост спреда на фоне недавнего укрепления рубля, когда курс доллара на покупку составил 90,7 рубля, а на продажу — 97,2 рубля.

Такая ситуация стала результатом резкого изменения валютного курса, с ростом российской валюты на 6,5 рубля. В результате, обычные обменные пункты начали устанавливать более высокие разницы в курсе.

Кроме того, некоторые обменники закрылись после того, как доллар упал ниже 90 рублей, не давая возможности покупателям воспользоваться выгодными условиями.

Уточнения

Официальный курс иностранных валют по отношению к российскому рублю (иногда, "официальный курс рубля") — курс российского рубля, устанавливаемый Центральным банком РФ по отношению к иностранным валютам на определенный период времени.



Валю́тный курс — цена (котировка) денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.