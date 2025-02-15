Обменники закрываются: россиянам не дали заработать на росте рубля

В российских обменниках разница между курсами покупки и продажи валюты значительно увеличилась, вдвое превышая обычные показатели.
Спред, или курсовая разница, достигает 10 рублей, что существенно выше стандартных 3-4 рублей, пишет издание "Известия".
По информации издания, в крупнейших банках и обменниках в последнее время наблюдается рост спреда на фоне недавнего укрепления рубля, когда курс доллара на покупку составил 90,7 рубля, а на продажу — 97,2 рубля.
Такая ситуация стала результатом резкого изменения валютного курса, с ростом российской валюты на 6,5 рубля. В результате, обычные обменные пункты начали устанавливать более высокие разницы в курсе.
Кроме того, некоторые обменники закрылись после того, как доллар упал ниже 90 рублей, не давая возможности покупателям воспользоваться выгодными условиями.
Официальный курс иностранных валют по отношению к российскому рублю (иногда, "официальный курс рубля") — курс российского рубля, устанавливаемый Центральным банком РФ по отношению к иностранным валютам на определенный период времени.
Валю́тный курс — цена (котировка) денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны.
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