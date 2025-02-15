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Как сэкономить до 5 тысяч рублей на ЖКУ: советы эксперта

1:08
Экономика

Эксперт Юлия Федорова поделилась советами, как сократить расходы на коммунальные услуги. 

Девушка
Фото: freepik.com by bearfotos is licensed under Free More info
Девушка

По словам Федоровой, регулярная проверка сантехники помогает избежать лишних трат. Например, даже небольшая протечка крана может привести к утечке до 24 литров воды в сутки, что означает потерю 720 литров воды в месяц и дополнительные расходы в 50 рублей.

Если же неисправен бачок унитаза, то в сутки может уходить до 2 тысяч литров воды, что приводит к утрате 60 тысяч литров в месяц, а значит, к расходам в несколько тысяч рублей.

Эксперт в беседе с "Лентой.ру" подчеркнула важность установки приборов учёта, так как без них владельцы жилья вынуждены платить по нормативам с повышающим коэффициентом, что существенно увеличивает суммы в счетах.

В плане электроэнергии, Федорова рекомендует использовать энергосберегающую технику класса А или выше. Также, заменив все лампы накаливания на светодиодные, можно сэкономить до 5 тысяч рублей в год.

Уточнения

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.

Эконо́мия  — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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