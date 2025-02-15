Молочка с сюрпризом: в магазинах Светофор снова нашли некачественную продукцию

Поставщики молочной продукции для гипермаркета "Светофор" прибегали к махинациям, добавляя в продукты растительные жиры. Они скрывали это, чтобы избежать уплаты повышенного налога на добавленную стоимость (НДС).
Согласно законодательству, НДС на молочную продукцию составляет 10%, а на продукты с добавлением растительных жиров — 20%. Используя такую схему, поставщики предлагали продукцию по более низким ценам, чем конкуренты.
В результате проверки магазинов сети в 13 регионах России были выявлены нарушения, и теперь виновников ожидают штрафы, сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее Роспотребнадзор выявил ещё один серьёзный недостаток в работе "Светофора". В нескольких московских магазинах сети обнаружены следы насекомых и грызунов. Проверка показала, что в четырех точках отсутствовали барьеры, препятствующие проникновению вредителей.
Молочные продукты — пищевые продукты, вырабатываемые из молока. Переработка молока в пищевые продукты производится для придания особых вкусовых качеств и повышения устойчивости к хранению.
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