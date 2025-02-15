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Шоколадный кризис: запасы какао в мире резко сократились

1:29
Экономика

Мировой рынок какао столкнулся с резким сокращением запасов из-за неблагоприятных погодных условий и болезней, которые затронули крупнейших производителей — Кот-д'Ивуар и Гану.

Какао-бобы
Фото: Собственная работа by СуперМану, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Какао-бобы

Это привело к рекордно низкому уровню какао на складах в Лондоне (21 тыс. тонн) и Нью-Йорке (90 тыс. тонн), что является крайне низким показателем для этого времени года.

Согласно данным Financial Times, за прошлый год биржевые цены на какао-бобы утроились, достигнув почти $12 тыс. за тонну — рекорда последних 50 лет. Производители готовы переплачивать до $1,5 тыс. за тонну какао из Кот-д'Ивуара, стремясь обеспечить поставки на фоне трёхлетнего дефицита.

Чтобы адаптироваться к новым условиям, компании снижают размер шоколадных плиток и изменяют их состав, сокращая содержание какао. Например, японская Fuji Oil сообщила о росте спроса на составной шоколад, где какао заменяется растительными маслами и жирами, что помогает уменьшить производственные затраты.

Кроме того, американская Wells Fargo отмечает, что в этом году цены на шоколад в США в День святого Валентина выросли на 20% по сравнению с предыдущим годом. Этот рост обусловлен как дефицитом сырья, так и повышенным спросом в праздничный сезон.

Уточнения

Бобы какао, или какао-бобы, — миндалевидные семена, содержащиеся в плоде (стручке) шоколадного дерева (Theobroma cacao). Источник какао-порошка и какао-масла, из которых изготавливают шоколад.

Кот-д’Ивуа́р — государство в Западной Африке. Граничит с Либерией, Гвинеей, Мали, Буркина-Фасо и Ганой, с юга омывается водами Гвинейского залива Атлантического океана. До 1960 года — колония Франции.

Га́на (англ. Ghana), официальное название — Респу́блика Га́на (англ. Republic of Ghana) — государство в Западной Африке. Входит в Содружество наций. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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