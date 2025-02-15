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Анализ рынка сельхозтехники: ФАС усиливает контроль за производителями перед посевной

0:59
Экономика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям сельскохозяйственной техники, требуя предоставить информацию о ценах, себестоимости и объемах продаж.

Распыление пестицидов весной
Фото: commons.wikimedia.org by Maasaak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Распыление пестицидов весной

Запрос касается колесных и гусеничных тракторов, комбайнов для уборки зерна и корма, а также самоходных опрыскивателей и косилок, пишут "Известия".

ФАС планирует проанализировать предоставленные данные для оценки ситуации на рынке сельхозтехники. Если в процессе анализа будут выявлены признаки нарушений антимонопольного законодательства, ведомство примет соответствующие меры.

Кроме того, в запросах содержится требование предоставить сведения о крупных дилерах, занимающихся продажей сельхозтехники. ФАС намерена использовать полученную информацию для комплексного анализа текущей ситуации на рынке и своевременного реагирования в случае необходимости.

Уточнения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) — федеральный орган исполнительной власти, контролирующий соблюдение антимонополитического законодательства. 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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