Анализ рынка сельхозтехники: ФАС усиливает контроль за производителями перед посевной

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям сельскохозяйственной техники, требуя предоставить информацию о ценах, себестоимости и объемах продаж.
Запрос касается колесных и гусеничных тракторов, комбайнов для уборки зерна и корма, а также самоходных опрыскивателей и косилок, пишут "Известия".
ФАС планирует проанализировать предоставленные данные для оценки ситуации на рынке сельхозтехники. Если в процессе анализа будут выявлены признаки нарушений антимонопольного законодательства, ведомство примет соответствующие меры.
Кроме того, в запросах содержится требование предоставить сведения о крупных дилерах, занимающихся продажей сельхозтехники. ФАС намерена использовать полученную информацию для комплексного анализа текущей ситуации на рынке и своевременного реагирования в случае необходимости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) — федеральный орган исполнительной власти, контролирующий соблюдение антимонополитического законодательства.
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