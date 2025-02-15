Товарооборот России и Узбекистана вырос за 6 лет почти вдвое

Товарооборот между Россией и Узбекистаном за последние шесть лет увеличился почти вдвое.
Лидеры стран поставили амбициозную цель достичь объема взаимной торговли в 30 миллиардов долларов к 2030 году, отметил торговый представитель Константин Злыгостев.
Он подчеркнул, что значительный потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества сосредоточен в таких отраслях, как энергетика, химическая и горно-металлургическая промышленности, сельское хозяйство и высокие технологии. Также важным направлением остается межрегиональное сотрудничество: более 70 субъектов Российской Федерации взаимодействуют с узбекскими регионами.
С учетом растущего спроса на качественные товары и услуги, а также благоприятной инвестиционной среды, сотрудничество с Узбекистаном открывает новые возможности для российского бизнеса.
Торговое представительство и Группа РЭЦ, а также аккредитованные партнеры предлагают компаниям поддержку, включая сертификацию и продвижение под брендом "Сделано в России", размещение товаров в национальном магазине на платформе Uzum и многие другие услуги, доступные через цифровую платформу "Мой экспорт", пишет РИА Новости.
Бренд — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов
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