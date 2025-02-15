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Бумажные книги подорожали на 7-10%: причины и последствия

2:03
Экономика

С начала 2025 года в России наблюдается рост цен на бумажные книги на 7-10%.

Человек читает книгу
Фото: unsplash.com by João Silas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек читает книгу

Причинами этого являются увеличение себестоимости производства, в том числе рост цен на полиграфические услуги, бумагу, логистику и комиссии маркетплейсов.

Например, стоимость полиграфии за последний год возросла на 20%, а транспортировка и хранение книг подорожали более чем на 20%. Средняя розничная цена книги теперь составляет около 500 рублей, что на 8% выше уровня прошлого года.

Издательства, такие как "Эксмо" и АСТ, объясняют повышение цен невозможностью компенсировать рост затрат: "Эксмо" повысило цены на 7%, а АСТ — на 5-10%. Генеральный директор "Эксмо" Евгений Капьев отметил, что они стараются поддерживать спрос с помощью совместных акций с маркетплейсами и магазинами. При этом эксперты подчеркивают, что книги в России остаются в 2-2.5 раза дешевле, чем в Европе и США.

Рост цен затрудняет работу книжных магазинов: в 2024 году закрылось 220 магазинов, что в 2.5 раза больше, чем годом ранее. Основной проблемой стали ценовые демпинги на маркетплейсах, где скидки достигают 50-70%, что снижает рентабельность обычной розницы. Эксперты предлагают ограничить право маркетплейсов устанавливать минимальные цены без согласования с издателями.

На фоне повышения цен спрос на бумажные книги падает: в денежном выражении продажи увеличились на лишь 8%, а количество проданных книг на 1%. Это приводит к росту интереса к электронным и аудиокнигам. За последние два года средняя цена книг увеличилась на 40%, что делает их менее доступными для части покупателей, пишет РБК.

Уточнения

Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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