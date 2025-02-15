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Нерезиденты Казахстана снова могут получать платёжные карты: что нужно знать

0:55
Экономика

Банки Halyk Bank и Kaspi Bank сообщили о восстановлении выдачи карт, включая возможность открытия карточек для нерезидентов.

Олата по карте
Фото: freepik.com by pch.vector, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Олата по карте

Halyk Bank уточнил, что карточку можно открыть в отделении банка при наличии вида на жительство. Kaspi Bank предлагает платежные карты таким же условиям, добавляя, что граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и иностранцы с видом на жительство в Казахстане могут получить Kaspi Gold.

Кроме того, ВТБ (Казахстан) возобновил выпуск карт "Мир" для нерезидентов. Банк сообщил, что его системы полностью настроены для работы по новым требованиям законодательства, и срок действия карт теперь составляет 12 месяцев. Для дипломатических работников и инвесторов-нерезидентов этот срок может быть продлен до 3 лет, пишет "Прайм".

Уточнения

Нерезиденты (англ. non-resident) — юридические, физические лица, действующие в одном государстве, но постоянно проживающие в другом.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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