Нерезиденты Казахстана снова могут получать платёжные карты: что нужно знать

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банки Halyk Bank и Kaspi Bank сообщили о восстановлении выдачи карт, включая возможность открытия карточек для нерезидентов.

Фото: freepik.com by pch.vector, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Олата по карте

Halyk Bank уточнил, что карточку можно открыть в отделении банка при наличии вида на жительство. Kaspi Bank предлагает платежные карты таким же условиям, добавляя, что граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и иностранцы с видом на жительство в Казахстане могут получить Kaspi Gold.

Кроме того, ВТБ (Казахстан) возобновил выпуск карт "Мир" для нерезидентов. Банк сообщил, что его системы полностью настроены для работы по новым требованиям законодательства, и срок действия карт теперь составляет 12 месяцев. Для дипломатических работников и инвесторов-нерезидентов этот срок может быть продлен до 3 лет, пишет "Прайм".

Уточнения

Нерезиденты (англ. non-resident) — юридические, физические лица, действующие в одном государстве, но постоянно проживающие в другом.





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