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Неурожай в Кот-д’Ивуаре и Гане: мировые запасы какао находятся на историческом минимуме

1:28
Экономика

По данным Financial Times, мировые запасы какао резко снизились из-за неурожая в крупнейших странах-производителях, Кот-д'Ивуаре и Гане.

какао
Фото: flickr.com by formulatehealth, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
какао

Болезни и неблагоприятные погодные условия привели к уменьшению предложения какао, что вызвало рекордно низкие запасы на торговых площадках в Лондоне и Нью-Йорке — до 21 тыс. тонн в Лондоне и 90 тыс. тонн в Нью-Йорке, что крайне мало для этого времени года, пишет "Взгляд".

С начала 2023 года цены на какао-бобы на бирже выросли втрое, достигнув почти 12 тыс. долларов за тонну — максимального уровня за последние 50 лет. Производители шоколада готовы платить до 1,5 тыс. долларов за тонну сверх фьючерсной цены за какао из Кот-д'Ивуара из-за нарастающего нехватки продукта после трех неурожайных лет.

Чтобы справиться с дефицитом, компании начали выпускать плитки шоколада меньшего размера с измененной рецептурой и сниженным содержанием какао.

Например, японская компания Fuji Oil сообщила о росте спроса на составной шоколад, где какао заменяется растительными маслами и жирами, что позволяет снижать производственные затраты.

В то же время, стоимость шоколада в российских магазинах может возрасти на 15%, как отметил доктор экономических наук Вячеслав Чеглов.

Уточнения

Кака́о или шокола́дное де́рево, или какао настоящее (лат. Theobrōma cacāo) — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma). Ранее этот род включался в семейство Стеркулиевые (Sterculiaceae), сейчас его относят к подсемейству Byttnerioideae семейства Мальвовые (Malvaceae).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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